Китай вперше задіяв у навчаннях два авіаносці

ВМС Китаю вперше провели спільні військові навчання за участю двох авіаносних ударних груп. З посиланням на міністерство оборони КНР, повідомляє Новое время.

Навчання проходили в Південнокитайському морі. Там були залучені авіаносці Ляонін і Шаньдун зі своїми загонами бойових кораблів.

В оборонному відомстві зазначили, що під час тренувань екіпажі обох китайських авіаносних ударних груп удосконалювали взаємодію і бойове узгодження при виконанні завдань у морі, і наголосили, що навчання з двома авіаносцями є частиною річного плану бойової підготовки ВМС.

Китай має у своєму складі два авіаносці Ляонін і Шаньдун водотоннажністю близько 50 000 тонн кожен, оснащені звичайними силовими установками, які використовують для запуску літаків методом трампліну.

Китай також побудував третій авіаносець Фуцзянь, що має водотоннажність понад 80 000 тонн і використовує новітню електромагнітну систему запуску літаків. Він стане найбільшим і найпотужнішим бойовим кораблем, коли-небудь побудованим азіатською країною, а також найбільшим у світі неамериканським авіаносцем.