У Польщі сподіваються на "найкращу співпрацю" з новим послом України
У Варшаві розраховують на «найкращу співпрацю» з новим послом України, який незабаром має зʼявитися у Польщі, повідомляє Укрінформ.
Про це в коментарі зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський, коментуючи інформацію про призначення Василя Боднара новим послом України в РП.
«Ми розраховуємо на найкращу співпрацю з кожним українським послом у Польщі. Ми - дружня країна і бажаємо Україні всього найкращого», - підкреслив Вронський.
Він додав, що «складно знайти дві інші країни, як Польща й Україна, де відносини були б настільки активними».
Як повідомлялося Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Польщі чинного посла України в Туреччині Василя Боднара.
До літа поточного року послом України в Польщі був Василь Зварич. Указом від 21 червня Президент звільнив його та призначив головою диппредставництва України в Чехії. Тимчасовим повіреним у справах України у Польщі був Роман Шепеляк.