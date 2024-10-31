У Польщі сподіваються на "найкращу співпрацю" з новим послом України

У Варшаві розраховують на «найкращу співпрацю» з новим послом України, який незабаром має зʼявитися у Польщі, повідомляє Укрінформ.

Про це в коментарі зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський, коментуючи інформацію про призначення Василя Боднара новим послом України в РП.

«Ми розраховуємо на найкращу співпрацю з кожним українським послом у Польщі. Ми - дружня країна і бажаємо Україні всього найкращого» , - підкреслив Вронський.

Він додав, що «складно знайти дві інші країни, як Польща й Україна, де відносини були б настільки активними».

Як повідомлялося Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Польщі чинного посла України в Туреччині Василя Боднара.

До літа поточного року послом України в Польщі був Василь Зварич. Указом від 21 червня Президент звільнив його та призначив головою диппредставництва України в Чехії. Тимчасовим повіреним у справах України у Польщі був Роман Шепеляк.