Київ звернеться до Сеулу із запитом про військову допомогу

Україна і Південна Корея раніше поводилися обережно щодо питання постачання зброї, але тепер Київ звернеться з проханням про надання зброї. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, повідомляє Лівий берег.

За словами глави держави, Сеул надає гуманітарну, медичну допомогу. Але через втручання КНДР постало питання і про зброю.

«Після того, як Північна Корея отримала реальний офіційний статус людей, які прийшли воювати проти громадян України, наш запит буде детальним. Він буде разом з моїм представником, який приїде Південної Кореї найближчим часом. І ми будемо говорити про зброю» , - сказав Зеленський.

Він додав, що не знає, «що мені відповість Південна Корея».

«Але ми дуже хотіли б, щоб нам допомогли. Так, включаючи і артилерію, і протиповітряну оборону, і деякі ще неофіційні важливі речі» , - зауважив український президент.

Зеленський також прокоментував упереджене ставлення громадян Південної Кореї щодо військової підтримки України. Він сказав, що це не тільки війна нашої держави, оскільки КНДР заручилася підтримкою Росії.