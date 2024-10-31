Сікорський сподівається, що НАТО дозволить збивати ракети над Україною

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський сподівається, що НАТО та країни Альянсу, зокрема США, змінять свою позицію і погодяться на збиття російських ракет над територією України силами ППО союзників, повідомляє Укрінформ.

Про це в коментарі зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Як підкреслив речник польського МЗС, відомою є особиста думка міністра Сікорського про необхідність збиття силами союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України. Він зауважив, що за цю позицію, якої він дотримується і тепер, польський міністр «неодноразово наражався на критику всередині НАТО».

«Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції (союзників – ред.)» , - констатував Вронський.

Як повідомлялося, Сікорський у своєму дописі в мережі X позитивно відреагував на звернення конгресменів з Демократичної і Республіканської партії до президента США Джо Байдена, аби глава Білого дому дозволив Польщі збивати російські ракети над територією України.

Лідери Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною в межах самооборони.