Россияне пожаловалирсь на дроновую атаку завода "Башнефти" в Уфе

Російська республіка Башкирія ввечері 31 жовтня зазнала атаки дронів, один з яких впав на нафтохімічне підприємство в столиці регіону — Уфі.﻿ Інформацію про атаку безпілотників підтвердив голова Башкирії Радій Хабіров з посиланням на місцеві ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, було зафіксовано три БПЛА. Їхньою метою є паливно-енергетичні підприємства Башкортостану, пише Mkset. За даними джерел, щонайменше один безпілотник міг бути літакового типу.

Як заявив Хабіров, атаці запобігли — один безпілотник упав "на території одного з підприємств" без вказівки міста, завдавши збитків у вигляді вибитого скла в одному з приміщень. Ще два дрони також впали "у промзоні" без серйозних наслідків, стверджує глава регіону.

Водночас, за даними "Аргументів та фактів", один із дронів долетів до заводу "Башнефть-Уфанефтехім" в Уфі. За попередніми даними, БПЛА застряг в антидроновій сітці і вибуху не сталося.

Варто зазначити, що від кордону України до Уфи понад 1500 км.