МЗС України прокоментувало результати виборів у Грузії
Міністерство закордонних справ України підтримує висновки місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, яка зафіксувала численні порушення. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, повідомляє Ділова столиця.
"Підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, відсутність прозорості голосування, обмеження доступу опозиційних партій до мас-медіа — це лише неповний перелік порушень, якими запам’ятаються ці вибори. Не дивно, що їх результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада", — підкреслили в МЗС.
У відомстві додали, що факти порушень мають бути розслідувані, аби забезпечити легітимність виборів та уникнути політичної кризи.
"Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету та незалежності. Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", — резюмували в МЗС.