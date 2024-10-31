МЗС України прокоментувало результати виборів у Грузії

Міністерство закордонних справ України підтримує висновки місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, яка зафіксувала численні порушення﻿. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, повідомляє Ділова столиця.

"Підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, відсутність прозорості голосування, обмеження доступу опозиційних партій до мас-медіа — це лише неповний перелік порушень, якими запам’ятаються ці вибори. Не дивно, що їх результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада" , — підкреслили в МЗС.

У відомстві додали, що факти порушень мають бути розслідувані, аби забезпечити легітимність виборів та уникнути політичної кризи.