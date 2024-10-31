У Південній Кореї назвали умови, за яких Україна отримає зброю від країни

Сеул хоче побачити рівень залученості сил КНДР в Росії, перш ніж ухвалювати рішення про військову допомогу Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл, повідомляє Радіо Свобода.

«Стосовно нашого плану щодо постачання зброї Україні.. Залежно від розвитку військового співробітництва між КНДР і Росією, будуть вжиті відповідні заходи. Ми маємо побачити рівень залученості сил КНДР у Росії, і що Північна Корея отримає від Росії» , – сказав він на пресконференції за участі міністра оборони Південної Кореї, держсекретарем США та главою Пентагону.

«Тому нам доведеться подивитися на це, перш ніж ухвалювати рішення щодо підтримки зброєю України» , – додав міністр.

Про те, що північнокорейських військових відправили до Росії для участі у війні з Україною, розвідка Південної Кореї повідомила в середині жовтня. За її оцінками, йшлося про 12 тисяч військовослужбовців.

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