ЗМІ: Армія Ізраїлю завдала ударів по Бейруту, зруйновано десятки будинків
Вночі Армія оборони Ізраїлю завдала щонайменше десять ударів по південних передмістях Бейрута. Зруйновано низку будинків, що відносилися до угруповання "Хезболла", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Ізраїльські військові літаки здійснили 10 нальотів на приміські райони Гобейрі та Аль-Кафаат, шосе Сайєд Хаді, околиці комплексу Аль-Муджтаба і стару дорогу до аеропорту.
Вибухи пролунали у передмісті після того, як військові наказали евакуювати кілька будівель в опорному пункті "Хезболли".
"Рейди залишили масові руйнування в районах, що зазнали ударів, адже десятки будівель були зрівняні з землею, на додаток до спалахів пожеж", - повідомляє ліванське Національне агентство новин (NNA).
В мережі оприлюднили відео атак ЦАХАЛу.
Обстріли Бейруту та Лівану
Армія Ізраїлю 1 жовтня почала наземну операцію на півдні Лівану. Завданням є відтіснити бойовиків ісламського угруповання "Хезболла" від кордону з Ізраїлем.
Одночасно військові обстрілюють міста Лівану та Бейрут, де розташовуються об'єкти терористів.
На початку жовтня ізраїльська армія п'ять разів обстріляла об'єкти бойовиків у Бейруті. Один із вибухів пролунав у районі аеропорту.
Згодом у ЦАХАЛ заявили про ліквідацію одного з лідерів "Хезболли".