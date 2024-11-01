У Міноборони Росії заявили про збиття понад 80 безпілотників

Російське міноборони заявляє, що нібито вночі на 1 листопада збили 83 БпЛА літакового типу, які атакували об'єкти на території РФ, повідомляє Українська правда.

Росіяни запевняють, що нібито черговими засобами ППО було перехоплено і знищено 83 українських безпілотних літальних апарати.

Окупанти відзвітували про збиття 36 БПЛА над територією Курської області, 20 – над територією Брянської області, 12 – над територією Республіки Крим, вісім - над територією Воронезької області, чотири – над територією Орловської області та три – над територією Бєлгородської області.