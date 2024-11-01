ППО збила ракету та 31 безпілотник – Повітряні сили про нічну атаку

У ніч на 1 листопада росіяни застосували для ударів по Україні керовані авіаційні ракети та безпілотники. Сили ППО збили одну ракету та 31 "Шахед" та дрон невстановленого типу, ще 14 безпілотників локаційно втрачено. Також три дрони полетіли в Білорусь.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти завдали удару, застосувавши 48 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ (РФ), а також трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору окупованої частини Херсонщини.Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській, областях" , – йдеться у повідомленні.

За попередніми результатами обійшлось без жертв.

Однак, внаслідок російської ракетно-дронової атаки, через падіння уламків, пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.