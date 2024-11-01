Генштаб: На фронті 170 зіткнень, найбільше – на Курахівському напрямку

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найбільше боїв відбулося на Курахівському напрямку – 60. Також окупанти активно атакували на Покровському напрямку – зафіксовано 35 боїв.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8:00 1 листопада.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 57 авіаударів, скинув 108 КАБ, застосував 1366 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4241 обстріл, з них 160 з РСЗВ.

На Харківському напрямку ворог штурмував три рази в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак позицій наших військ поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій у районах Богоявленки та Трудового. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоданилівки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших підрозділів чотири рази, успіху ці дії їм не принесли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією російська авіація за минулу добу завдала 21 удару із застосуванням 33 КАБів по своїй території.