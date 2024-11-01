Трамп вимагає 10 млрд доларів від каналу CBS за "відредаговане" інтерв'ю з Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп реалізував свою погрозу і подав позов на захмарну суму проти телеканалу CBS, який, на його думку, упереджено підкоригував інтерв’ю з його суперницею Камалою Гарріс. Про це пише CNN, повідомляє Європейська правда.

31 жовтня Трамп подав позов проти CBS Broadcasting Inc. і CBS Interactive Inc. і вимагає від них відшкодування у розмірі 10 мільярдів доларів.

У позові, поданому до окружного суду Північного округу Техасу юридична команда експрезидента стверджує, що інтерв’ю з Гарріс у програмі "60 Minutes" та пов’язані покази були "упередженими і протизаконними втручаннями у вибори і думку виборців" з метою "ввести громадськість в оману і схилити шальки терезів на інший бік" на користь Камали Гарріс.

Також у позові вимагають опублікувати повний невідредагований текст інтерв’ю.

Справи у суді розподіляються таким чином, що даний позов автоматично потрапляє на розгляд до судді, призначеного Трампом.

У пресслужбі CBS вкотре відкинули звинувачення експрезидента.

"Інтерв’ю не "лікували" і 60 MINUTES не приховала жодного фрагменту відповіді віцепрезидентки на дане питання. 60 MINUTES чесно показав інтерв’ю глядачам, щоб інформувати їх, а не ввести в оману. Позов, поданий Трампом, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися" , – заявили у пресслужбі.

Перед цим Трамп накинувся з критикою на CBS, говорив про плани позиватися і казав, що його "слід позбавити ліцензії".

У скороченій версії обрізали частину відповіді Гарріс на тему війни Ізраїлю і ХАМАС, проте згодом телеканал опублікував повну транскрипцію її відповідей так, як це було в ефірі.

Телеканал CBS повідомив, що пропонував Трампу інтерв’ю у цій самій програмі, і він спершу погодився, але потім відкликав згоду.

До дня виборів у США – 5 листопада – залишається менш як тиждень. Опитування засвідчили, що понад 80% американців готові прийняти їхній результат незалежно від того, хто з кандидатів переможе.