Пальмова олія зросла в ціні до дворічного максимуму: що стало причиною

Пальмова олія зростає третій день поспіль до найвищого рівня за останні два роки завдяки високому попиту на тлі побоювань щодо скорочення пропозиції, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Високий попит у поєднанні з проблемами з пропозицією, частково через старіння дерев, призвів до зростання цін на пальмову олію більш ніж на 30% у 2024 році.

Ф`ючерси на малайзійську пальмову олію з доставкою в січні подорожчали на 2,9% до 1,102 дол/т.

Постачання в жовтні з Малайзії, другого за величиною виробника пальмової олії, зросли на 11% порівняно з попереднім місяцем завдяки збільшенню експорту до Індії, Китаю та ЄС.

Найпоширеніша в світі кулінарна олія також відстежила зростання цін на сиру нафту, що підвищило привабливість пальми як сировини для виробництва біопалива.

Повідомляється, що пальмова олія отримає додатковий імпульс попиту з боку Індонезії на початку наступного року, коли країна планує збільшити обсяги тропічної олії, що використовується в суміші біопалива.

Очікується, що зростання ціні може продовжитися до першого кварталу 2025 року.

Нагадаємо:

У світі падають ціни на популярну соєву олію, тоді як колись найдешевша пальмова дорожчає.