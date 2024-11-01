У РФ колишнього працівника консульства США засудили на п'ять років

Приморський крайовий суд засудив до чотирьох років і 10 місяців колонії загального режиму колишнього співробітника консульства США у Владивостоці Роберта Шонова, якого звинувачують у конфіденційній співпраці з іноземною державою, повідомляє Медиазона.

Суд також призначив чоловікові штраф в 1 млн рублів і рік і чотири місяці обмеження волі після відбуття реального терміну. Крім того, у Шонова конфіскували понад 400 тисяч рублів і пристрій, який "використовувався при скоєнні злочину".

Про справу 64-річного росіянина стало відомо навесні минулого року. Тоді його перевели зі слідчого ізолятора у Владивостоці до столичного СІЗО "Лефортове". Подробиці справи не розкривалися.

У серпні 2023 року ФСБ підтвердила затримання Шонова і оголосила, що йому ставлять у провину статтю про конфіденційну співпрацю з іноземцями. За версією відомства, з вересня 2022 року чоловік за гроші "виконував завдання" співробітників посольства США в Москві: збирав інформацію про хід війни в Україні та мобілізацію в Росії, а також про "проблемні моменти" та їх вплив на "протестну активність населення".

ФСБ стверджує, що завдання Шонову давали секретарі посольства США у Москві Джеффрі Сіллін та Девід Бернстайн, яких спецслужба називає працівниками "політичного відділу" дипмісії. На відео ФСБ із моментом затримання Шонова включили кадри, на яких Бернстин відвідує суди у Москві. Він регулярно ходив від посольства політичними процесами. Після арешту Шонова МЗС Росії оголосило Сілліна і Бернстайна персонами нон грата і вислало їх із країни.

Шонов працював в американському консульстві у Владивостоці понад 25 років.

Держдепартамент США називав переслідування Шонова необґрунтованим.

"Єдиною роллю пана Шонова на момент його арешту було складання зведень матеріалів преси із загальнодоступних джерел російських ЗМІ. Той факт, що він зазнає переслідування відповідно до закону про "конфіденційне співробітництво", підкреслює кричуще використання Російською Федерацією все більш репресивних законів проти своїх власних громадян" , - повідомляв прессекретар Держдепартаменту Метью Міллер.

У квітні правозахисний проєкт "Підтримка політв'язнів. Меморіал" визнав Шонова політичним ув'язненим.