Генштаб: Росія випустила по Україні понад 2000 ударних БпЛА у жовтні

В жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу, повідомляє Українська правда.

Про це говорить статистика Генштабу ЗСУ.

З цих ворожих повітряних засобів ураження 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави.

Загалом, ві початку 2024 року, за даними Генштабу, противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА.

Переважно, ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави.

Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо".

Нагадаємо:

В ніч на 1 жовтня Росія запустила по Україні 48 ударних БпЛА та безпілотників невстановленого типу та завдала удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 – 31 ворожий дрон та 1 ракету Силам оборони вдалося знищити.