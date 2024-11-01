Лавров планує особисто взяти участь в зустріч ОБСЄ на Мальті

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров збирається особисто бути присутнім на міністерській зустрічі ОБСЄ у грудні 2024 року, що може стати його першим візитом у країну ЄС після повномасштабного нападу Росії на Україну, повідомляє Європейська правда.

Лавров нібито збирається особисто летіти на зустріч Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яка буде проходити 5-6 грудня на Мальті, яка зараз головує в організації. Це підтвердила речниця російського МЗС Марія Захарова та акцентувала, що Мальта як приймаюча країна "має забезпечити можливість роботи усім країнам-членам".

"Ведомости" наводять також коментар посольства Мальти у Росії. У ньому йдеться, що рішення про проведення міністеріалу "стосується усіх членів, включно з Російською Федерацією", а практичні деталі та конкретні запрошення "будуть направлені усім делегаціям ОБСЄ у належний час". Водночас у коментарі оминули питання можливості присутності Лаврова, який перебуває під санкціями.

У секретаріаті ОБСЄ повідомили, що не можуть нічого додати до коментарів посольства.

Якби Сергія Лаврова впустили на Мальту, це буде першою його поїздкою у країну ЄС за час повномасштабної війни. Водночас Лаврова впускали у США для участі у заходах ООН. Минулого року його впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС.

Мальту обрали головуючою державою ОБСЄ на міністерській зустрічі у Скоп’є, столиці Північної Македонії, 1 грудня. Перед тим Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ, передусім виступаючи проти обрання Естонії головуючою у 2024 році державою – яка мала би обійняти цю роль. Голова російського МЗС Сергій Лавров до останнього не виключав, що заблокує діяльність ОБСЄ, не голосуючи за ключові кадрові рішення.

У лютому 2024 року очільник МЗС Мальти Ієн Борг, який у 2024 році є чинним головою ОБСЄ, приїздив в Україну і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.