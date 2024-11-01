Bloomberg: Росія за останній тиждень захопила рекордну територію в Україні

Російська армія набирає швидкість у своєму поступі на сході України, захопивши минулого тижня більше територій, ніж за будь-який інший момент цього року. Це посилює тиск на американських та європейських союзників Києва з метою зміцнення його оборони, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Понад 200 квадратних кілометрів додалися до території, захопленої під час виснажливого літнього наступу, що спричинило величезні втрати російських військ та техніки.

За підрахунками Bloomberg Intelligence, що ґрунтуються на змінах, зафіксованих сервісом DeepState, який ведеться спільно з Міністерством оборони України, з 6 серпня Росія захопила 1146 квадратних кілометрів території України, що приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців року.

Допомога Україні

Результат виборів у США наступного тижня може означати, що Київ буде змушений прийняти мир на невигідних умовах або зіткнутися з перспективою продовження боротьби з Росією поодинці, сказала двоє людей, близьких до офісу президента України Володимира Зеленського, які говорили на умовах анонімності. Серед чиновників посилюється почуття зневіри щодо ходу війни, сказав один із джерел агентства.

Російський наступ залишається поступовим і далеким від контролю над усією територією в чотирьох східних областях України, які Володимир Путін незаконно оголосив частиною своєї країни. Тим не менш, Путін використовує свою перевагу на полі бою, оскільки США поглинені президентськими передвиборчими перегонами, а союзники в Європі нервово очікують на перемогу Дональда Трампа. Кандидат від Республіканської партії заявив, що швидко покладе край війні, і висловив скептицизм щодо подальшої підтримки Заходом оборони України.

Зеленський повідомив журналістам, що його війська отримали лише 10% від пакету допомоги США у розмірі 61 мільярда доларів, обіцяного у квітні, пояснивши затримки бюрократією та логістикою. Він неодноразово просив США, поки що безуспішно, надати далекобійну зброю, щоб Україна могла завдавати ударів по військових цілях на Росії.

Союзники НАТО не наважуються надати додаткову підтримку Україні, побоюючись ескалації конфронтації з Росією, повідомляють два західні чиновники, знайомі з ситуацією. Союзники не бачать жодних ознак того, що Росія зацікавлена у переговорах щодо припинення війни, заявили вони.

Ситуація на фронті

Це відбувається, коли українські війська продовжують займати територію у Курській області Росії. Раптове настання у серпні було частково спрямоване на ослаблення тиску на сході України, змусивши Москву передислокувати частину військ. Поки що Росія не показала жодної ознаки того, що її щось відволікає.

Цього тижня російські війська зайняли місто Селидове, а міста Покровськ та Курахове – їх наступні цілі. Обидва міста є важливими логістичними вузлами для оборони України у Донецькій області. Якщо міста потраплять до рук Путіна, це стане ще однією віхою на його шляху до захоплення всього промислового сходу України.

Українські війська поступово втрачають позиції у Курській області, оскільки Росія посилює наступ. Тисячі північнокорейських солдатів прибули до регіону і незабаром можуть приєднатися до російських військ на полі бою, повідомляють американські та південнокорейські офіційні особи.

"Російські територіальні завоювання за останні три місяці, ймовірно, є результатом чисельної переваги російських військ та їхнього домінування у використанні артилерії через набагато більшу доступність снарядів у порівнянні з українськими силами. Однак ці локальні російські успіхи не вказують на поворот у війні, яка залишається війною на виснаження", - сказав Алекс Кокчаров, геоекономічний аналітик Bloomberg Economics щодо Росії та Східної Європи.

Мобілізація в Україні та на Росії

Закон, який набув чинності у травні, знизив призовний вік в Україні з 27 до 25 років і зажадав від чоловіків реєструватися для можливого призову. Однак мобілізація викликала напруженість серед населення, оскільки Україна прагне розширити свою армію, яка, як і раніше, поступається за чисельністю російським військам.

Україна має намір мобілізувати понад 160 тисяч людей у рамках свого плану призову, повідомив депутатам секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко. За його словами, вже призвано понад 1 млн осіб.

Росія також стикається з труднощами у підтримці своїх військових зусиль, які включають перекидання хвиль військ на оборонні позиції в Україні, зазнаючи втрат, які США цього тижня оцінили у 1200 осіб на день.

Кремль не бажає віддавати наказу про нову мобілізацію, побоюючись повторення внутрішньої напруженості через війну, яка послідувала за закликом 300 тисяч резервістів у вересні 2022 року. Натомість він робить ставку на пропозицію все більших бонусів за заклик, щоб переконати росіян підписувати армійські контракти для участі у бойових діях в Україні.

Путін звернувся до Ірану за безпілотниками, а до Північної Кореї – за ракетами та мільйонами артилерійських снарядів для постачання своєї армії в Україні. Російська оборонна промисловість напружується, щоби ще більше збільшити виробництво в умовах перегрітої економіки.

За словами Бена Баррі, старшого наукового співробітника з сухопутних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, наразі Росія, схоже, не має стратегічних ресурсів для розвитку своїх тактичних досягнень на полі бою для рішучого прориву у війні.

"Шанси на те, що будь-яка із сторін досягне прориву, дуже малі", - сказав він.

Нагадаємо, в останні тижні відразу на кількох напрямках - Куп'янському, Покровському, Курахівському та Вугледарському - повзуче просування ворога триває і не зменшує темп.