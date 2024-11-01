У Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою: що відомо

У п'ятницю, 1 листопада, на вулиці Ділова в Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

Що відомо про прорив труби у Києві

Згідно з інформацією столичного постачальника послуг з централізованого опалення й гарячого водопостачання, витік теплоносія на вулиці Діловій вже локалізовано.

Уточнюється, що витік стався близько 10 години ранку - під час запуску в роботу тепломережі на вулиці Діловій.

"На місці проводились підготовчі роботи після комплексної реконструкції тепломережі на цій ділянці. Під час заповнення трубопроводу водою сталася його розгерметизація, у результаті чого теплоносій потрапив у траншею" , - розповіли у "Київтеплоенерго".

Комунальники додали, що причини інциденту з'ясовуються.

"Пошкодження не вплине на подачу опалення до центральних районів столиці" , - наголосили у КП.

Кадрами з місця події поділились деякі Telegram-канали.

"Біля Тетріс Холу (житловий комплекс Tetris Hall, - Ред.) відкрилося "громадське джакузі" , - написали у Telegram-каналі "Реальний Київ" й опублікували відповідне відео.

"Нам пишуть. Біля Tetris Hall посеред вулиці нове джакузі. На вулиці Діловій масштабний прорив тепломережі" , - підтвердили у Telegram-каналі "Київ ІНФО".

Про локалізацію прориву розповіли також у Telegram-каналі "Київінформ".

Уточнюється, що рух на вулиці Тютюнника (від Ділової до Федорова) був закритий.

Опалювальний сезон у Києві

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві для закладів соціальної сфери розпочався з понеділка, 14 жовтня. Тепло підключають за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

Згідно з інформацією Віталія Кличка, станом на 31 жовтня до опалення було підключено 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.

Тим часом підключення житлових будинків Києва до тепла розпочалось у середу, 30 жовтня. Багатоповерхівки підключають до системи теплопостачання поступово, тож на це знадобиться деякий час.

Примітно, що днями прорив водопроводу стався на перехресті столичних вулиць Ділова та Велика Васильківська. Тоді рух транспорту також було ускладнено.