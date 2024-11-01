У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" заявили, що не будуть відкликати закон "Про прозорість іноземного впливу", який став однією з причин погіршення відносин країни із західними партнерами і замороження руху країни в ЄС. Про це сказав виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе, повідомляє Європейська правда.

В ході брифінгу йому поставили питання про можливість відкликання скандального закону, на що він відповів:

"Ні. Ви не зрадієте, але ми не будемо його відкликати".

За словами Мдінарадзе, якби в Грузії не було цього закону, "на проспекті Руставелі зараз би стояли десятки тисяч людей".

"І цей закон, і заборона пропаганди (закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди". – Ред.) були легітимізовані більшістю грузинського народу" , – додав представник партії влади Грузії.

В ЄС неодноразово заявляли, що ухвалення аналога російського закону про іноагентів призупинило євроінтеграцію Грузії.

Також в ЄС критикували законодавчий пакет, що обмежує права представників ЛГБТ, зазначаючи, що він ще більше відводить Грузію зі шляху ЄС.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив 30 жовтня, що скасування закону про "іноземний вплив" та закону про так звані "сімейні цінності" є умовою, що дозволить стати Грузії на шлях відновлення руху до ЄС.