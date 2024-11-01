У Євросоюзі радять запастися їжею на випадок війни чи надзвичайної ситуації

Європейцям радять зробити запаси їжі та води на випадок війни або іншої "великої надзвичайної ситуації". Як пише Newsweek, звіт про цивільну та військову готовність країн Європи підготував колишній президент Фінляндії та спеціальний радник президента Європейської комісії Саулі Нійністе, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що документ, який налічує 165 сторінок, вже представлено очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

У звіті наголошується, що ЄС не був готовий ні до пандемії COVID-19, ні до агресії РФ проти України, тож блоку необхідно перейти "від реакції до проактивної готовності" до надзвичайних ситуацій.

Згідно зі звітом, ЄС має порадити домогосподарствам своїх країн бути готовими до самозабезпечення протягом щонайменше 72 годин у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Держави-члени мають надати громадянам рекомендації щодо створення необхідних запасів, евакуації та доступу до екстрених служб тощо.

У звіті наводиться список речей, які необхідно мати домогосподарствам на випадок надзвичайної ситуації, зокрема запаси їжі, напоїв та ліків, ліхтарики, радіоприймач на батарейках.

Ці поради спрямовані на те, щоб підготувати громадян країн ЄС до можливих надзвичайних ситуацій - від нової пандемії до екстремальних погодних умов або збройної агресії.

У звіті як головна загроза вказується російська агресія.

"У нас немає чіткого плану, що робитиме ЄС у разі збройної агресії проти держави-члена. Загроза війни, яку становить РФ для європейської безпеки, змушує нас розглядати це як центральний елемент нашої готовності, не припиняючи роботу над підготовкою до інших серйозних загроз" , - йдеться у документі.

При цьому зазначається, що хоча загрозу російської агресії найбільше відчувають її безпосередні сусіди, будь-які дії РФ проти однієї країни-члена ЄС вплинуть на всі 27 країн блоку.