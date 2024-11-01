Екологи стурбовані потенційною катастрофою у Балтійському морі: що сталося

Екологи з Greenpeace стурбовані потенційною екологічною катастрофою в Балтійському морі через використання старих танкерів (із так званого "тіньового флоту") для перевезення російської нафти, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить публікація Greenpeace Media.

Чим саме стурбовані екологи

Екологи з міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace стурбовані потенційною екологічною катастрофою, що може статись у Балтійському морі через використання старих танкерів для перевезення російської нафти.

За даними експертів, застарілі танкери з так званого "тіньового флоту" під час експорту нафти можуть суттєво нашкодити навколишньому середовищу.

Якщо під час транспортування станеться розлив нафти, це негативно позначиться, зокрема, на прибережних зонах:

Німеччини

Фінляндії

РФ

Результати проведеного спеціалістами дослідження показали, що ці судна часто перетинають охоронювані природні зони вздовж німецького узбережжя, загрожуючи низці міст і територій.

Одне із суден про які йдеться - 250-метровий танкер, що перевозить російську сиру нафту до Індії. Корабель, збудований у 2003 році, вже привертав увагу фахівців через технічні дефекти системи пожежогасіння та рятувального обладнання.

Екологи пояснюють: велика кількість танкерів з "тіньового флоту" РФ не мають "достатньої" страховки. Це означає, що у випадку розливу нафти постраждалі країни повинні будуть самі сплачувати всі збитки.

Крім того, такі танкери зареєстровані здебільшого в країнах із низькими стандартами безпеки й рідко проходять необхідні перевірки.

Виходячи з цього Greenpeace закликає німецький уряд посилити заходи безпеки, включаючи обов'язкове страхування суден і супроводження лоцманами.

"Тіньовий флот" РФ

Нагадаємо, невдовзі після вторгнення в Україну Росія сформувала так званий "тіньовий флот" із сотень суден - для перевезення своєї нафти по всьому світу.

Купуючи старі танкери РФ може відключати їхні "маячки" - щоб оминути системи стеження й продовжувати експорт нафти (в обхід запроваджених проти неї санкцій).

Крім того, для придбання судів Росія використовує корпоративні офшорні структури. Через це західним урядам важко визначити, кому саме належать танкери, хто їх придбав чи хто контролює операції.

Це дозволяє країні-агресору уникнути, зокрема, механізму обмеження цін на морські постачання нафти й нафтопродуктів.

У липні 2024 року низка західних країн заявила про посилення боротьби з так званим "тіньовим флотом" РФ, однак на практиці росіяни все одно продовжують торгувати нафтою в обхід санкцій.

Варто зазначити, що нині з'являється все більше свідчень того, що Москва почала робити те саме щодо зрідженого (скрапленого) природного газу (СПГ).

Повідомлялось також, що РФ може перевантажувати СПГ із судна на судно просто в морі - щоб танкери обходили санкції.