Екскомандувач Об'єднаних сил Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК – джерело

Екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку ВЛК.﻿﻿ Про це розповів співрозмовник у військових колах, повідомляє Українська правда.

За даними джерела, Содоля звільнено із лав ЗСУ 14 жовтня.

Підставою стало рішення військово-лікарської комісії.

Інших деталей співрозмовник не надав.

Також про звільнення Содоля із ЗСУ написала депутатка Мар'яна Безугла.

Скандал з Содолем

Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Кротевич звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просив перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.

Після оприлюднення заяви президент Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

У ДБР "підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі.

Після оприлюднення заяви президент Володимир Зеленський замінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.