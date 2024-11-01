Жовтень у Києві виявився найтеплішим за останні 143 роки

Жовтень 2024-го виявився одним із найтепліших за останні 143 роки,температура була на 2 градуси вище за норму, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія.

Спеціалісти зазначають, що жовтень цього року увійшов до десятки найтепліших у столиці з 1881 року — середньомісячна температура повітря в жовтні у Києві склала 10,9 градусів, що на 2,3 градуси вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 20 жовтня, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 1,9 градусів тепла, а найтепліше – 4 жовтня, коли максимальна температура після опівдня досягла 22,7 градусів тепла.