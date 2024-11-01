У РФ торгові центри на межі банкрутства після підвищення ключової ставки

Зростання кредитного навантаження після збільшення ключової ставки Центробанку Росії до 21% і складнощі з обслуговуванням боргів можуть призвести до масового банкрутства торгових центрів (ТЦ). ﻿Про це йдеться у листі Спілки торгових центрів (СТЦ) на ім'я глави Мінекономрозвитку, з яким ознайомилися російські медіа, повідомляє Економічна правда.

В організації зазначили, що половина російських ТЦ обтяжені кредитами, зокрема з плаваючою ставкою. Багато з них уже зіткнулися з проблемами підтримки фінансової стабільності.

У зв'язку з цим власники ТЦ попросили уряд субсидувати ставку за заставними кредитами до 7-10%, запровадити мораторій на зміну умов за наявними позиками та надати відстрочку з виплати основного боргу на п'ять-десять років.

Під загрозою банкрутства у 2025 році опиняться щонайменше 200 ТЦ, каже старший директор консалтингової компанії CORE.XP Марина Малахатько.

"Понад 50% портфеля торговельної нерухомості, закладеної в ключових банках країни, вже в зоні ризику: їхнє співвідношення боргу до вартості нерухомості перевищує 80%" , - пояснила експерт.

За її словами, частина власників, усвідомлюючи загрозу дефолту, прагне продати свої активи. При цьому вони часто не готові вкладати власні кошти на покриття кредиту, додала Малахатько.

Нагадаємо, центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.

Продукти харчування в Росії наступного року можуть подорожчати ще на 8–20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.