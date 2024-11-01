Туреччина має намір ухвалити закон про "іноагентів"

У Туреччині готуються запровадити закон проти "іноземного впливу", натомість активісти обґрунтовано побоюються, що його можуть використати для придушення інакомислення﻿. Про це пише Bloomberg із посиланням на законопроєкт, повідомляє Ділова столиця.

Парламент країни має намір обговорити цей законопроєкт уже найближчими днями. Документ стосується тих, хто працює проти "безпеки держави або її внутрішніх чи зовнішніх політичних інтересів" під впливом або за наказами іноземної країни чи організації. За даними видання, покарання за це може становити до семи років увʼязнення.

Цей крок є частиною ширшого пакета, запропонованого "Партією справедливості та розвитку" президента Реджепа Таїпа Ердогана, і нагадує закони про "іноагентів", ухвалені в Грузії та Росії. У двох країнах цей механізм вважають засобом придушення внутрішньої критики.

Турецькі судові експерти та журналісти висловили стурбовані законом. Вони вважають, що політичні інтереси Туреччини можуть змінюватися, і влада може використати нечіткість у залі, щоб придушити будь-яку критику в бік уряду.

У головної опозиційній "Республіканській народній партії" кажуть, що законопроєкт є підґрунтям для "набагато більш репресивного середовища".

"Це дуже серйозний авторитарний закон. Визначення злочину через розпливчасті вирази прокладає шлях до покарання всіх противників" , — заявив представник політсили Інан Акгюн Альп.

Як вказує видання, Ердоган і його уряд останніми роками обмежили свободу слова за допомогою різних законів, і тисячі зіткнулись із затриманнями або судами за звинуваченнями в образі президента, відколи він обійняв цю посаду десять років тому.