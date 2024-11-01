Верховний лідер Ірану оголосив про підготовку удару по Ізраїлю - NYT

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав підготувати удар по Ізраїлю﻿. Про це пише The New York Times, повідомляє Ділова столиця.

Так, троє анонімних іранських посадовців повідомили виданню, що наказ про підготовку плану атаки був виданий аятолою Хаменеї Вищій раді національної безпеки.

За їхніми словами, верховний лідер ухвалив таке рішення після ознайомлення з масштабами шкоди, завданої Ірану ізраїльським ударом. Втрати включають ураження іранського ракетного виробництва, систем ППО навколо Тегерана, енергетичної інфраструктури та головного південного порту.

Джерела NYT уточнили, що, за словами Хаменеї, масштаби атаки Ізраїлю, а також кількість загиблих (щонайменше четверо військових) не дозволяють залишити її без відповіді, інакше це виглядало б як визнання поразки.

Також зазначається, що іранські військові командири готують список із десятків цілей в Ізраїлі. Ймовірно, удар відбудеться після президентських виборів у США, оскільки Іран побоюється, що ескалація на Близькому Сході може сприяти кандидатурі Дональда Трампа на виборах.

Нагадаємо, ізраїльський удар спрямований був по військових обʼєктах у провінціях Тегеран, Хузестан та Ілам. Операція носила кодову назву "Дні покаяння". Це перша військова операція на території Ірану, за яку влада Ізраїлю офіційно взяла відповідальність.