Генштаб: За добу 126 боїв, більше половини – на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті від початку доби 1 листопада відбулось 126 бойових зіткнень, найбільше – 48 – на Курахівському напрямку.﻿﻿ З посиланням на оперативну інформацію Генштабу станом на 22.00 1 листопада, повідомляє Українська правда.

"З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних ударів (5 ракет), 52 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 73 КАБ) та 400 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2926 обстрілів позицій наших військ" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Вовчанська.

Агресор здійснив п’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку за день російські війська 14 разів штурмували позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні три рази штурмували в районах Торецька та Щербинівки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 36 штурмових і наступальних дій.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 боєзіткнень.

На Времівському напрямку ворог двічі намагався прорватися до Трудового.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.