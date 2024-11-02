Ізраїль обстріляли ракетами з території Лівану, понад десять людей поранено

Центральні регіони Ізраїлю обстріляли ракетами з території Лівану. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, поранені 11 людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю та видання The Times of Israel.

Близько 2:00 у передмісті Тель-Авіва та інших населених пунктах регіонів Шарон і Дан в центральному Ізраїлі залунали сирени повітряної тривоги через загрозу обстрілу з боку Лівану.

Військові перехопили три ракети, що перетнули кордон і впали у центральних районах країни. Однак вони не уточнили, чи це були прильоти ворожих ракет, чи уламки ракет ППО.

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому зафіксований вибух в арабському місті Тіра. На кадрах видно приліт ракети по будівлі.

За останніми даними служби швидкої допомоги Маген Давид Адом, внаслідок ракетного удару постраждали 11 осіб. Троє людей отримали поранення середньої тяжкості, а інші вісім - легкі поранення.

Війна між Ізраїлем та ліванською "Хезболлою"

З жовтня 2023 року бойовики ліванського угруповання "Хезболла" регулярно обстрілюють ракетами і дронами територію Ізраїлю. Таким чином ісламісти, яких підтримує Іран, висловлюють солідарність з рухом ХАМАС, проти якого ізраїльські військові ведуть війну в Секторі Газа.

З 1 жовтня ЦАХАЛ проводить наземну операцію у південних районах Лівану проти терористів. Військові намагаються відсунути бойовиків від кордонів з Ізраїлем і зменшити кількість обстрілів країни.

Минулої ночі Армія оборони Ізраїлю вдарила по південних передмістях Бейруту і зруйнувала об'єкти "Хезболли".

Також днями ЦАХАЛ ліквідувала заступника командувача одного з підрозділів "Хезболли" Мустафу Ахмада Шахаді.

Крім того, ізраїльські військові повністю зруйнували інфраструктуру терористів на півдні Лівану.

Тим часом терористи "Хезболли" обстріляли штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані. Є постраждалі.