В Україні планують запровадити нові способи збиття російських "Шахедів": що відомо

В Україні планують запровадити нові способи збиття російських "Шахедів". Це стане відповіддю на намагання РФ вийти на цілодобові атаки БПЛА, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

За його словами, росіяни намагаються вивести нальоти "Шахедів" ледь не на цілодобовий формат.

"Втім, нові способи збиття "Шахедів" на підході. Все буде Ок", - заспокоїв Коваленко.

Військовий також зазначив, що такі ворожі дронові атаки мають як військові цілі, заради економії ракет, так і розвідувальні.

"Окрім цього - це спроба постійного психологічного тиску на населення, з метою зламати мотивацію до спротиву", - пояснив він.

Атаки дронів РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну донами-камікадзе. Останнім часом під час обстрілів окупанти використовують і дрони невстановленого типу.

Крім того, загарбники часто використовують моноатаки, що складаються лише з безпілотників. Ракет у таких атаках або не буває зовсім, або дві-три.

Нещодавно повідомлялося, що Росія хоче вийти на цілодобові атаки "Шахедами". Крім того, окупанти почали використовувати "Шахеди" з термобаричними боєголовками.