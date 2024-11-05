Ізраїль авіаударом ліквідував очільника розвідки "Хезболли" у Сирії

Ізраїльська армія провела операцію, під час якої з повітря вразила об'єкти, що належать до штаб-квартири розвідки "Хезболли" у Сирії. Ліквідовано очільника розвідувального підрозділу угруповання Махмуда Мохаммеда Шахіна.﻿ Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Військові зазначають, що атака була завдана по центральному розвідувальному органу "Хезболли", що відповідає за оцінку розвідувальної інформації, керівництво розвідувальною діяльністю, а також, за можливості, збір та виявлення розвідувальної інформації.

У ЦАХАЛ зазначили, що штаб-квартира розвідки "Хезболли" має філію в Сирії, до структури якої входять незалежна мережа збору, координації та оцінки розвідувальних даних. Безпосереднім керівником голови розвідки угруповання є Хасан Алі аз-Заїми, що був ліквідований під час нещодавньої операції в районі Дахіє у Бейруті.

За інформацією військових, під час останнього удару також було ліквідовано керівника розвідувального підрозділу "Хезболли" в Сирії Махмуд Мохаммед Шахін.

Він обіймав в угрупованні різні посади. У 2007 році у штаб-квартирі розвідки "Хезболли" він очолив сирійську філію, за ці роки набув досвіду і встановив тісні робочі зв'язки з сирійським режимом та чиновниками, що пов'язані з Іраном. На цій посаді керував розробкою та розгортанням засобів розвідки і протиповітряної оборони в координації з різними частинами іранської осі.

"Шахін був важливою фігурою в регіональній співпраці, та його ліквідація означає подальшу деградацію розвідувальних можливостей "Хезболли" , - йдеться у повідомленні.

Ізраїльські військові також заявили, що впродовж останніх тижнів ЦАХАЛ суттєво погіршив роботу розвідувального штабу угруповання. Були знищені засоби військової розвідки у Лівані та завдано шкоди можливостям організації збирати розвідувальну інформацію.

"Удари по об'єктах військової розвідки "Хезболли" в Сирії ще більше сприяють операціям у Лівані, підриваючи розвідувальні можливості терористичної організації. За підтримки сирійського режиму "Хезболла" ставить під загрозу безпеку сирійського цивільного населення, створюючи штаб-квартири і розгортаючи сили у цивільних районах по всій країні" , - зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

Операції ЦАХАЛ проти "Хезболли"

Минулої неділі ізраїльські військові провели наземний рейд до Сирії та взяли у полон громадянина цієї країни, що залучений до мереж Ірану. Це стало першою операцією Ізраїлю на сирійській території під час нинішньої війни.

Також ЦАХАЛ провела морську операцію на півночі Лівану. Під час рейду військові викрали чиновника "Хезболли", що відповідав за військово-морські операції угруповання.

2 листопада військові Ізраїлю ліквідували командира "Хезболли", що відповідальний за перші ракетні обстріли Ізраїлю 8 жовтня 2023 року.