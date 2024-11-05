У Києві зранку ППО працювала по російських безпілотниках
Вранці 5 листопада у Києві протиповітряна оборона працювала по російських "Шахедах", повідомляє Українська правда.
Повітряну тривогу у столиці оголосили близько 6.00.
Військові повідомили, що на Київщині безпілотники летять вздовж водосховища курсом на Вишгород/Київ.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працюють на Оболоні. Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
Нагадаємо, російська армія запустила по Україні ударні безпілотники у понеділок ввечері. У ніч на 5 листопада у Київській області двічі працювала протиповітряна оборона