Окупанти понад 80 разів атакували ЗСУ на Курахівському напрямку – Генштаб

Минулої доби на 11 напрямках фронту відбулося 230 бойових зіткнень, 84 атаки російських військ захисники відбили на Курахівському напрямку, де зберігається найгарячіша ситуація.﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 8:00 5 листопада, повідомляє Українська правда.

Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутись уперед в районах Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру та Ступочок.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом доби окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, на даний час точиться один бій поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе.

Напруженою ситуація була на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 84 атаки позицій у напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій у районах Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинили шість ворожих атак в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів три невдалих штурми.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, за минулу добу ворог здійснив 127 артилерійських обстрілів населених пунктів.