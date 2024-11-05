Понад 20 штатів готові направити Нацгвардію до Вашингтона у разі потреби

Представники Національної гвардії заявляють, що понад два десятки штатів висловили готовність направити гвардійців до Вашингтона, якщо це буде необхідно і якщо надійде відповідне прохання протягом наступних тижнів після президентських виборів і напередодні інавгурації, повідомляє Радіо Свобода.

Округ Колумбія ще не зробив жодного офіційного запиту на це, але урядовці готуються до того, що Капітолій може знову сколихнути насильство, пов'язане із затвердженням результатів виборів Конгресом 6 січня і інавгурацією через два тижні після цього.

5 листопада у США обирають президента.

Після попередніх президентських виборів у США сталися заворушення. 6 січня 2021 року група прихильників на той момент чинного президента США Дональда Трампа увірвалася до будівлі Капітолія, намагаючись зірвати утвердження перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді. Після штурму стало відомо про загибель п’яти людей, зокрема одного офіцера поліції. Після штурму Капітолія проти сотень громадян порушили кримінальні справи, зокрема щодо Трампа.

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