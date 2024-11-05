G7 та союзники готують скоординовану відповідь на використання військ КНДР у війні

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) та трьох ключових країн-союзниць заявили у вівторок, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію. Про це йдеться у заяві міністрів, опублікованій на сайті МЗС Японії, повідомляє Європейська правда.

Окрім членів G7 – США, Японії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади і ЄС – заяву також підписали Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

Міністри заявили, що висловлюють "серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в Росії, які можуть бути використані на полі бою проти України".

"Кілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в Росії. Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні" , – сказано у заяві.

Міністри зазначили, що вони "найрішучішим чином" засуджують посилення військової співпраці між Північною Кореєю і Росією, включаючи "незаконну закупівлю" Росією північнокорейських балістичних ракет.

Міністри закликали КНДР припинити надавати допомогу Росії в її загарбницькій війні.

Вони також "глибоко стурбовані" потенційною можливістю будь-якої передачі Північній Кореї технологій, пов'язаних з ядерною зброєю або балістичними ракетами.

Міністри підтвердили відданість підтримці України та заявили, що працюють з міжнародними партнерами "над скоординованою відповіддю на цей новий розвиток подій".