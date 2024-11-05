Росіяни на Курщині вчать військових КНДР застосовувати безпілотники – ЦПД
Російські військові вчать північнокорейських солдатів, яких перекинули до Курської області, застосовувати бойові безпілотники різних типів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, повідомляє Українська правда.
"Росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни. Будуть застосовувати в бою. КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів", – повідомив він.
За інформацією Коваленка, також у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БпЛА у Пхеньян для тренування військових.