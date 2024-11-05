Росіяни на Курщині вчать військових КНДР застосовувати безпілотники – ЦПД

Російські військові вчать північнокорейських солдатів, яких перекинули до Курської області, застосовувати бойові безпілотники різних типів.﻿﻿ Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, повідомляє Українська правда.

"Росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни. Будуть застосовувати в бою. КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів" , – повідомив він.

За інформацією Коваленка, також у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БпЛА у Пхеньян для тренування військових.