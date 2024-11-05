Путін запропонував "популяризувати" російську мову на окупованих територіях

Глава Кремля Володимир Путін запропонував насаджувати російську мову і літературу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.﻿﻿, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив на раді з "підтримки російської мови та інших мов народів Росії" 5 листопада.