Путін запропонував "популяризувати" російську мову на окупованих територіях
Глава Кремля Володимир Путін запропонував насаджувати російську мову і літературу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України., повідомляє Українська правда.
Про це він заявив на раді з "підтримки російської мови та інших мов народів Росії" 5 листопада.
"Буде правильно створити на базі загальнодоступних бібліотек Донецької та Луганської народних республік (так Путін і його поплічники називають окуповані росіянами території Донецької та Луганської областей України – ред.), Херсонської області та Запоріжжя (ідеться про захоплені росіянами території українських Херсонської та Запорізької областей – ред.) центри популяризації російської мови і творів наших прославлених літераторів", – сказав Путін.