Умєров підтвердив перші зіткнення з військовими КНДР

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про перші бойові зіткнення із солдатами з КНДР, які воюють на боці Росії. З посиланням на KBS, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю південнокорейському телеканалу, Рустем Умєров повідомив, що це були «маломасштабні зіткнення», а не скоординоване зіткнення за участю всіх сил.

Міністр оборони України також підкреслив, що це було перше офіційне зіткнення з північнокорейськими військовими.

За словами Умєрова, оскільки корейці маскуються під бурят і змішуються з російською армією, необхідно пройти процедури ідентифікації для визначення точної кількості жертв або військовополонених.

Міністр оборони України також висловив упевненість, що нові бої за участю військових із КНДР розгорнуться найближчими тижнями.

Умєров також наголосив, що росіяни планують розгорнути п’ять підрозділів КНДР по 3 тисячі осіб у кожному на фронті протяжністю близько 1500 км. Вони будуть дислоковані на північному сході, сході та південному сході.