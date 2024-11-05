Швеція передасть Україні $9,3 млн на цивільний захист

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін під час візиту до Києва анонсував новий пакет цивільної підтримки для України у розмірі 100 млн шведських крон (9,33 млн доларів).﻿﻿ З посиланням на заяву шведського уряду, повідомляє Європейська правда.

У межах візиту Карл-Оскар Болін підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком та представив новий пакет цивільної підтримки для України.

Пакет містить два патрульні судна, 24 легкові автомобілі, мікроавтобус, ваговоз і засоби індивідуального захисту, які передасть берегова охорона Швеції, а також 40 тисяч захисних масок з фільтрами, які будуть закуплені для України.

Пакет, який ще має бути схвалений урядом Швеції, фінансується в межах трирічної фінансової програми для України на загальну суму 75 млрд шведських крон, рішення про яку уряд Швеції ухвалив у травні 2024 року.

Крім того, у межах Меморандуму шведська берегова охорона співпрацюватиме з Державною прикордонною службою України та Державною службою з надзвичайних ситуацій у сферах обміну досвідом та навчання.