У Білгороді поскаржилися на пожежу житлового будинку після дронової атаки

У російському Бєлгороді, ймовірно, після влучання безпілотника виникла пожежа в багатоквартирному будинку, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, а також російські Telegram-канали.

За інформацією влади, постраждала одна людина. Зайнялися три квартири.

Внаслідок влучання пошкоджені фасади у трьох будинках та скління у 10 квартирах. Також уламки "посікли" 7 автомобілів.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про щонайменше п’ятьох постраждалих.

Гладков стверджує, що будинок був атакований українським дроном.

Українська сторона, яку звинувачують в атаці, наразі не коментувала цього інциденту.