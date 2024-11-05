У Білгороді поскаржилися на пожежу житлового будинку після дронової атаки
У російському Бєлгороді, ймовірно, після влучання безпілотника виникла пожежа в багатоквартирному будинку, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, а також російські Telegram-канали.
За інформацією влади, постраждала одна людина. Зайнялися три квартири.
Внаслідок влучання пошкоджені фасади у трьох будинках та скління у 10 квартирах. Також уламки "посікли" 7 автомобілів.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про щонайменше п’ятьох постраждалих.
Гладков стверджує, що будинок був атакований українським дроном.
Українська сторона, яку звинувачують в атаці, наразі не коментувала цього інциденту.