Бізнесмен із Китаю купує найбільшого приватного добувача бурштину в Україні

Рівненську компанію "Центр Сонячне Ремесло", яка торік була найбільшим в Україні приватним видобувачем бурштину-сирцю, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг. Про це пише галузеве видання Nadra.Info, повідомляє ЛігаБізнес.

Видання зауважило, що з вівторка, 5 листопада, українська компанія Рена Йонгпенга ТОВ "Люмос Плюс" стала одноосібним учасником ТОВ "Центр Сонячне Ремесло", яке трьома днями раніше, 2 листопада, очолив директор "Люмос Плюс" Федір Горбань.

Джерело на ринку надрокористування повідомило, що закриття угоди і оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.

Бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою – ТОВ "Сонячне ремесло" (раніше називалося ТОВ "Санкамян") – з минулого року контролюють Ігор Мазепа і Юрій Благодир. Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай. Ігор Мазепа назвав цю людину "одним з основних операторів китайського ринку бурштину.

Повідомлялося, що ТОВ "Сонячне ремесло" видобуватиме бурштин на Томашгородському родовищі бурштину в Рівненській області.

ТОВ "Центр Сонячне Ремесло", яке видобуває бурштин родовища "Володимирець Східний" у Рівненській області, також контролює Ігор Мазепа разом із партнерами.