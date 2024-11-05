Трамп сказав, що визнає поразку, "якщо будуть чесні вибори"

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що буде готовий визнати свою поразку після голосування у вівторок, "якщо це будуть чесні вибори".﻿ Про це пише AFP, повідомляє Європейська правда.

"Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори, я буду першим, хто визнає це... Поки що я вважаю, що вони були чесними" , – сказав Трамп журналістам після голосування у Флориді, повторивши застереження, яке він неодноразово використовував під час передвиборчої кампанії.

Вбраний у червону кепку з написом "Повернімо Америці велич", Трамп повторив свою попередню критику електронних машин для голосування, припустивши, що вони менш безпечні, ніж паперові бюлетені, і затримують оголошення результатів.

"Вони витрачають всі ці гроші на машини... Якби вони використовували паперові бюлетені, посвідчення виборця, докази громадянства та одноденне голосування, все це закінчилося б до 10-ї години вечора. Це божевілля" , – сказав він журналістам у Вест-Палм-Біч.

Він додав: "Ви знаєте, що папір зараз більш досконалий, ніж комп'ютери? Якщо це папір з водяними знаками, ви не можете... З ним не може щось статися. Ви нічого не можете зробити, щоб обдурити".

Відповідаючи на запитання про побоювання заворушень після виборів і про те, чи буде він закликати своїх прихильників уникати насильства, він розкритикував це питання.

"Я не повинен їм цього говорити, що насильства не буде. Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники не жорстокі люди" , – сказав Трамп.

Як повідомлялося, Дональд Трамп разом із дружиною Меланією вже віддав голос на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.