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Нетаньяху звільнив міністра оборони через "кризу довіри"

Нетаньяху звільнив міністра оборони через "кризу довіри"
Фото: kremlin.ru

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звільнив Йоава Галланта з посади міністра оборони через відсутність взаємної довіри﻿. Про це він заявив у короткому листі Галланту, який пізніше був оприлюднений офісом прем’єр-міністра з посиланням на The Times of Israel, повідомляє Ділова столиця.

"Ваш термін перебування на посаді закінчиться через 48 годин після отримання цього листа", — повідомив міністру Нетаньягу.
"Я хотів би подякувати вам за вашу службу на посаді міністра оборони", – зазначив він.

Міністром оборони буде призначено Ізраеля Каца, який зараз обіймає посаду міністра закордонних справ. Головою МЗС буде призначено нинішнього міністра без портфеля Гідеона Саара.

"На жаль, хоча в перші місяці війни була довіра і була дуже плідна робота, протягом останніх місяців ця довіра дала тріщину між мною та міністром оборони", — сказав Нетаньяху у відеозверненні, додавши, що вони не дійшли згоди в питаннях управління війною, і звинуватив Галланта в заявах і діях, які суперечать рішенням уряду.

Нетаньягу також звинувачує Галланта в опосередкованій допомозі ворогам Ізраїлю.

"Я робив багато спроб подолати ці прогалини, але вони продовжували збільшуватися… Вони також стали відомі громадськості в неприйнятний спосіб, і що ще гірше, вони стали відомі ворогу — наші вороги насолоджувалися цим і отримали від цього багато користі", — зазначив прем'єр.

Він додав, що "криза довіри" з міністром оборони "не дозволяє належним чином продовжувати (військову) кампанію".

Нетаньягу стверджує, що більшість членів уряду та кабінету погоджуються з ним, "що це не може тривати".

Рішення прийнято на тлі конфлікту в коаліції через призов ультраортодоксальних чоловіків. Галант вчора схвалив призов ще 7000 чоловіків до ЦАХАЛу. Він виступає проти законодавства, яке зберігає звільнення ультраортодоксальних чоловіків від військової служби.

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