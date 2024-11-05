В ОБСЄ проведуть засідання щодо залучення РФ солдатів КНДР до війни

Постійна рада та Форум безпекового співробітництва ОБСЄ проведуть 6 листопада спеціальне засідання щодо військового співробітництва РФ з КНДР та його наслідків для триваючої агресії проти України.﻿ Про це розповіли у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, повідомляє Укрінформ.

"У відповідь на запит української делегації головування Мальти в ОБСЄ та головування Данії у Форумі безпекового співробітництва скликають спільне засідання з метою розгляду військового співробітництва РФ з КНДР та його наслідків для триваючої агресії проти України. Таке спільне засідання обох постійно діючих директивних органів ОБСЄ засвідчує серйозне занепокоєння з боку держав-учасниць ескалацією ситуації з боку Росії, що створює безпрецедентний виклик для європейської безпеки" , - поінформували в українській місії.

Засідання, яке розпочнеться о 15:00 за місцевим часом, проходитиме без преси у штаб-квартирі ОБСЄ у конференц-центрі Гофбург.

Форум безпекового співробітництва та Постійна рада є постійно діючими директивними органами ОБСЄ, які засідають у Відні на щотижневій основі за участю усіх делегацій усіх країн-учасниць. Російська агресія проти України є одним із головних питань порядку денного обох керівних органів ОБСЄ із 2014 року.