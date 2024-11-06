The Hill та Fox News оголосили про перемогу Трампа на виборах

Видання The Hill, яке, як й інші американські медіа, веде підрахунок голосів виборників на виборах президента США, стверджує, що Дональд Трамп став 47-им в історії главою держави, повідомляє Лівий берег.

З посиланням на штаб Decision Desk ЗМІ повідомляє, що Трамп здобув перемогу у ключовому штаті Пенсильванія та на Алясці, що дозволяє йому отримати 270 голосів та стати недосяжним для Камали Гарріс.

Також про перемогу Трампа повідомив Fox News, який традиційно симпатизує республіканцям. Інші видання наразі не підтверджують результати в Пенсильванії, на Алясці та в низці інших важливих для підсумків волевиявлення штатах. Проте Трамп близький до перемоги: він лідирує щонайменше у трьох "штатах, які коливаються" і вже гарантовано виграв два з них – Північну Кароліну та Джорджію.