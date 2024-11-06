Сирський про Курську область: РФ не вистачає сил, тому залучає війська КНДР
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підбиваючи підсумки операції у Курській області, повідомив, що російські віська на цьому напрямку втратили понад 20 тисяч військових вбитими та пораненими. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.
"За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12220, полон – 717", – повідомив він.
За його словами, було знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.
Головнокомандувач зазначив, що Росія зосередила на Курщині 45 тисяч військових, і намагається збільшити їх кількість.
"Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї", - сказав Сирський.
Також він нагадав, що росіяни хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території.
"За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців", - підсумував Сирський.