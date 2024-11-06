Сирський про Курську область: РФ не вистачає сил, тому залучає війська КНДР

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підбиваючи підсумки операції у Курській області, повідомив, що російські віська на цьому напрямку втратили понад 20 тисяч військових вбитими та пораненими.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12220, полон – 717" , – повідомив він.

За його словами, було знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

Головнокомандувач зазначив, що Росія зосередила на Курщині 45 тисяч військових, і намагається збільшити їх кількість.

"Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї" , - сказав Сирський.

Також він нагадав, що росіяни хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території.