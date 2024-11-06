У Дагестані вперше заявили про атаку безпілотника, працювала ППО

У Росії безпілотник уперше атакував Дагестан, заявив глава республіки Сергій Меліков﻿﻿, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, вранці сили протиповітряної оборони знищили БПЛА над Каспійськом. Він попросив не публікувати відео атаки в соцмережах.

Жителі Каспійська і місцеві телеграм-канали вранці повідомили про вибухи і звуки, схожі на постріли. Від Каспійська до найближчих міст України – понад одна тисяча кілометрів.

Як пише телеграм-канал Astra, фото та відео з місця свідчать, що дрони намагалися атакувати пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ. Згідно з відкритими даними, у цьому пункті базуються частини берегових військ, включаючи морську піхоту. Флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях.

Водночас у Міноборони РФ про це не повідомляють, лише стверджують, що два українські безпілотні літальні апарати нібито були знищені над територією Курської області та один над територією Орловської області.

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