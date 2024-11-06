Українські єврооблігації зростають на тлі виграшу Трампа на виборах

Українські євробонди та ВВП-варанти відреагували зростанням на новини про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться з котирувань за даними Bloomberg, які є у розпорядженні ЕП.

Так, євробонди зросли:

З погашенням у 2029 році на 1,72%, до 60,71 долара.

З погашенням у 2030 році на 2,79%, до 49,12 долара.

З погашенням у 2034 році на 3,6%, до 47,97 долара.

З погашенням у 2035 році на 3,68%, до 47,16 долара.

З погашенням у 2036 році на 3,80%, до 46,63 долара.

Своєю чергою, ВВП-варанти України з погашенням на 2041 рік зросли на 1,14%, до 73,44 доларів.