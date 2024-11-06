Посли ЄС продовжили військову навчальну місію для України на два роки – журналіст

Посли Євросоюзу на два роки продовжили термін роботи військової навчальної місії ЄС, у рамках якої проводять підготовку українських військових. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

Джозвяк написав, що посли ЄС щойно на два роки продовжили термін навчальної місії для України.

Він нагадав, що за попередні два роки її діяльності на території залучених 24 країн пройшли підготовку близько 70 тисяч українських військових.

Нагадаємо, місію Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) створили у жовтні 2022 року з метою забезпечення різнобічної підготовки українських військових та координації дій залучених до цього країн.

Початковий мандат місії становив два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період – 106,7 млн євро.

У серпні 2024 року міністри оборони країн ЄС вирішили, що не будуть переносити навчання українських військових на територію України, але робитимуть це якнайближче до її кордонів.

Також домовились збільшити кількість українських військових, які пройдуть навчання в межах місії EUMAM.