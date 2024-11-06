У Кремлі заявили, що Путін не планує вітати Трампа з перемогою

Речник правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про плани Володимира Путіна вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США і додав, що США "недружня країна", яка воює проти Росії.﻿﻿ Його цитує прокремлівське видання "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

"Ми аналізуємо слова, які говорять, і головним чином робитимемо висновки щодо заяв, щодо тем, які перебувають на нашому порядку денному, коли вони надійдуть. Чого ще треба буде дочекатися, беручи до уваги, що майже півтора місяця чинний президент США виконуватиме свої обов'язки.

Мені невідомо про плани президента вітати Трампа. Давайте не забувати, що йдеться про недружню країну, яка і прямо, і опосередковано залучена у війну проти нашої держави (Росії - ред.)" , – сказав він.

Пєсков також прокоментував заяву Трампа про мир, зазначивши, що після перемоги, увійшовши в Овальний кабінет, іноді ці слова набувають іншого тону.

Нагадаємо, відразу кілька моделювань результатів виборів у США прогнозують перемогу кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах.

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США і висловив сподівання, що під керівництвом Трампа Штати продовжать подальшу потужну двопартійну підтримку України.