МЗС України відреагувало на заяву віцепрем’єра Польщі про "втягування у війну" з РФ

Міністертво закордонних справ відповіло на слова віцепрем’єр-міністра, міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, який раніше звинуватив президента України у спробі втягнути Варшаву у війну з Росією, повідомляє Радіо Свобода.

Відомство висловило переконання, що збиття над Україною російських ракет і дронів, які летять у напрямку Польщі, відповідає інтересам цієї країни та її громадян.

МЗС також нагадало, що Росія веде війну не тільки проти України, але й «загалом проти європейської архітектури безпеки, важливою частиною якої є Польща», відтак подолання російської агресії є життєвим інтересом Польщі.

"Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, як мінімум, неприйнятним. Факти свідчать про зворотне: опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі" , – йдеться в заяві міністерства.

МЗС заявило про важливість зміцнення солідарності між Україною та Польщею і додало, що розраховує на продовження активної взаємодії для перемоги "над спільним споконвічним ворогом та відновлення всеосяжного, справедливого та стійкого миру".

Днями польський віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський розкритикував пропозицію президента України Володимира Зеленського до Польщі збивати російські ракети над західними областями. За його словами, це означало б вступ Польщі у війну з Росією.

Наприкінці жовтня Зеленський заявив, що, попри підтримку України, Польща відмовилася допомогти захистити від російських повітряних атак газосховища в Стрию.

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